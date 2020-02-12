В Жабинковском районе легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево, водитель в больнице

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево, водитель госпитализирована. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 11 февраля около 8.20.

По предварительной информации, 27-летняя жительница Жабинки на автомобиле "БМВ 318i" ехала по автодороге Н134 Жабинка - Мотыкалы в направлении деревни Мотыкалы. На 3-м км дороги женщина не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет и врезалась в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирована в больницу. Проводится проверка.-0-