В Жабинковском районе рабочему станком отрезало руку

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жабинковский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства травмирования рабочего, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, 45-летний рабочий одного из предприятий района ночью 13 ноября выполнял работы по чистке станка. При этом оборудование было включенным. В какой-то момент в работающие механизмы затянуло левую руку мужчины, в результате чего произошла ее травматическая ампутация.
Коллега пострадавшего вызвал скорую помощь, мужчину госпитализировали.
Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда. Также устанавливаются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4102 BYN
|2.41 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.1449 BYN
|2.145 BYN
|2.147 BYN
|RUB
|3.169 BYN
|3.164 BYN
|3.175 BYN