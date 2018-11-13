В Жабинковском районе рабочему станком отрезало руку

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жабинковский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства травмирования рабочего, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 45-летний рабочий одного из предприятий района ночью 13 ноября выполнял работы по чистке станка. При этом оборудование было включенным. В какой-то момент в работающие механизмы затянуло левую руку мужчины, в результате чего произошла ее травматическая ампутация.

Коллега пострадавшего вызвал скорую помощь, мужчину госпитализировали.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда. Также устанавливаются причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.-0-