В Житковичах экс-работница банка выманила у граждан более $200 тыс.

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житковичский районный отдел СК завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 47-летней экс-работницы банка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, жительница райцентра с 2016 по 2019 годы путем обмана и злоупотребления доверием завладела свыше $200 тыс. Потерпевшими по делу признаны 12 человек.

До 2013 года фигурантка по делу долгое время работала в местном филиале банка. Затем стала использовать этот факт биографии в мошеннических схемах. "Она убеждала доверчивых граждан передать ей валютные сбережения якобы для оформления выгодного вклада с высокими процентными ставками по месту ее прошлой работы. Женщина заверяла, что бывшие коллеги по ее просьбе могут разместить деньги на особом вкладе, доступном только для работников банка. Установлено, что это не соответствовало действительности, так как в указанном банке отсутствуют особые вклады для своих сотрудников. Обвиняемая намеревалась распоряжаться полученными средствами по своему усмотрению", - рассказала Мария Кривоногова.

В 2016 году одна из потерпевших передала экс-банкиру для вклада $50 тыс. и каждый месяц стала получать устные отчеты о якобы начисленных процентах. В течение последующих двух лет фигурантка под предлогом пополнения вклада выманила у доверчивой гражданки еще более $50 тыс. Когда женщина потребовала назад все вложенные деньги, обвиняемая вернула только $12 тыс.

Еще один потерпевший поддался на другое предложение - вложить деньги в связанный с перевозкой древесины бизнес друзей обвиняемой. "Инвестору" обещали выплачивать каждый месяц 10% от вложенной суммы и возможность в любое время вывести деньги "из дела". Мужчина передал $7 тыс., удалось вернуть только малую часть суммы.

В правоохранительные органы стали поступать заявления от других обманутых граждан. Житковичский районный отдел СК возбудил уголовное дело для выяснения всех обстоятельств.

На допросе фигурантка рассказала, что потратила деньги на личные нужды и возврат долгов. При обыске у нее дома обнаружены документы на приобретение бытовой техники, ювелирных изделий и мебели. Женщина все эти товары продала, чтобы частично возвратить долги.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, в том числе очные ставки между обвиняемой и потерпевшими. В ходе следствия женщина вернула потерпевшим более $30 тыс. На ее имущество на сумму свыше Br130 тыс. наложен арест.

Действия фигурантки квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Женщина находится под домашним арестом. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.-0-