В Житковичах мужчина нанес оскорбительные надписи на госфлаг

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житковичский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о нанесении оскорбительных надписей на государственный флаг, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, вечером 27 октября в Житковичах 32-летний местный житель, находясь в своей квартире, нанес черным маркером уничижительные надписи и рисунок на государственный флаг. Затем он отправился к ресторану возле дома и прикрепил на тыльной стене изрисованный государственный символ. "Свое "творчество" горожанин целенаправленно разместил на видном месте вблизи автодороги Житковичи - Давид-Городок", - отметила Мария Кривоногова.

Утром в милицию поступило сообщение от прохожего, который возмутился надписями. Личность подозреваемого установили. На допросе он подробно рассказал следователям о происшествии и раскаялся в содеянном.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом) УК. Окончательную правовую оценку действиям жителя райцентра дадут по окончании следствия.-0-

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