В Житковичах родственники инвалидов использовали фиктивные чеки для получения адресной помощи

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах ОБЭП выявил несколько фактов мошенничества в сфере соцобслуживания населения. Родственники инвалидов использовали фиктивные чеки для получения адресной помощи, сообщили БЕЛТА в МВД.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении двух жительниц райцентра. "Женщины незаконно получали социальную помощь на возмещение затрат на покупку подгузников для родственников-инвалидов. Оперативникам известно еще об одной подозреваемой, пока в ее отношении проводится проверка", - проинформировали в МВД.

По данным Житковичского РОВД, все трое пользовались услугами своих знакомых продавцов в местном торговом павильоне. "Они выписывали женщинам фиктивные товарные и кассовые чеки якобы за покупку подгузников. На самом деле такого товара в ассортименте не было. В дальнейшем подложные документы предоставлялись в центр соцобслуживания населения, и на их основании подозреваемые получали выплаты. В общей сложности жительницы райцентра обманом завладели свыше Br4 тыс.", - добавили в МВД.

Сейчас правоохранители проверяют продавцов торгового павильона на причастность к совершенным преступлениям. Их действиям будет дана правовая оценка.-0-