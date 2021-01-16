В Житковичах завершено расследование дела о надругательстве над госфлагом

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16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житковичский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о нанесении оскорбительной надписи на государственный флаг, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. Как сообщалось, утром 28 октября прошлого года на 102 поступило сообщение от жителя Житковичей, который обнаружил на здании ресторана изрисованный флаг. По адресу отправилась следственно-оперативная группа, были изъяты полотнище, а также куски скотча, которыми оно было прикреплено к стене, назначены экспертизы. Проведенные исследования позволили установить подозреваемого - 32-летнего жителя Житковичей. Мужчину задержали. Было установлено, что вечером 27 октября фигурант, находясь дома, достал из шкафа хранившийся у него много лет госфлаг и нанес на него черным маркером изображение и оскорбительную надпись в отношении Президента. Затем мужчина направился к зданию неработающего ресторана и на тыльную стену прикрепил полотнище. "По словам обвиняемого, таким образом он хотел привлечь внимание к своему "творению" как можно большего количества людей, которые въезжают в Житковичи со стороны Турова", - отметила Мария Кривоногова. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь) и ст.370 (надругательство над Государственным флагом) УК. Суд Житковичского района вынес обвинительный приговор и назначил мужчине ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!