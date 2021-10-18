В Житковичском районе на охоте застрелили мужчину

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе во время охоты застрелен 59-летний мужчина. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Предварительно установлено, что 16 октября в лесу у деревни Новые Залютичи группа охотников участвовала в загонной охоте на кабана. Примерно в 10.00 один из мужчин выстрелил из охотничьего ружья в направлении раненого кабана, однако поразил другого охотника. 59-летний мужчина скончался на месте происшествия.

"Предположительно, погибший в нарушение правил охоты сошел со своего номера и проследовал за раненым животным, чтобы его убить", - уточнили в СК.

Следователь, специалисты УГКСЭ по Гомельской области провели осмотр места происшествия, допрошены участники охоты, изъяты ружья, назначены экспертизы.

По подозрению в совершении преступления задержали 51-летнего жителя Житковичей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Проводятся следственные действия.-0-