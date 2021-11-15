В Житковичском районе на Припяти перевернулась лодка с рыбаками, один утонул

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе продолжаются поиски утонувшего мужчины, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧС на реке Припять между деревнями Переровский Млынок и Хлупин Житковичского района поступило спасателям около полудня 14 ноября.

Как установлено, мужчина 1981 года рождения приехал на свою дачу в д. Переровский Млынок с другом 1973 года рождения и его отцом. "Днем 13 ноября мужчина с товарищами отправился на лодке рыбачить на Припять. Один из них потерял равновесие, оступился, зацепил товарища, лодка опрокинулась и они оказались в воде. Мужчина 1981 года рождения выплыть не смог", - рассказали в УМЧС.

На поиски направлены работники Житковичского районного отдела по ЧС, сотрудники Житковичского РОВД, инспекция охраны животного и растительного мира.

Спасатели обнаружили затонувшую лодку с мотором в 50 м от берега на дне реки. Утонувшего не нашли. В 17.30 поисковые работы были прекращены. Сегодня поиски продолжаются.

Сотрудники РОВД проводят проверку.-0-