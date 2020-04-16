В Житковичском районе угонщик с 5,7 промилле спровоцировал ДТП

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе пьяный бесправник на угнанном авто спровоцировал ДТП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось в деревне Запесочье 14 апреля. Нетрезвый 43-летний житель Столинского района на Ford Transit при обгоне на обозначенном перекрестке столкнулся с Volkswagen Passat, который поворачивал налево.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Виновником ДТП оказался водитель Ford, в парах выдыхаемого им воздуха было 5,7 промилле алкоголя. К тому же он был лишен прав за нетрезвую езду в ноябре прошлого года, рассказали в ГАИ. Выяснилось также, что микроавтобус числится в угоне Столинском районе.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали следственно-оперативной группе Столинского РОВД. Следователи дадут правовую оценку его действиям.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома