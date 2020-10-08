В Житковичском районе водитель въехал в ограждение на мосту - пострадал рабочий

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе в ДТП пострадал мостовой мастер, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 7 октября примерно в 14.50 на автодороге Р57 Кучино - Любань - Ветчин. 59-летний водитель МАЗа проезжал мост, на котором шел ремонт, не учел боковой интервал и въехал в железобетонное ограждение. Оно сместилось и придавило ногу 49-летнему мостовому мастеру. С травмами его госпитализировали.

Грузовик же съехал в кювет и остановился. По предварительной информации, водитель МАЗа был пьян.

Проводится проверка.-0-