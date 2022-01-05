В Жлобине изъяли из незаконного оборота почти 95 кг насвая

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Жлобинского наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОНа 4 января провели две спецоперации по изъятию некурительного табачного изделия - насвая. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Вечером вблизи гипермаркета в 18-м микрорайоне был задержан 30-летний житель райцентра. При нем были обнаружены 34 полимерных пакетика с жевательным табаком общим весом более 1 кг.
Чуть позже сотрудники милиции наведались в торговый павильон индивидуального предпринимателя на ул.Первомайской. Как оказалось, 28-летний горожанин хранил там 93 кг насвая. Весь товар планировалось реализовать на территории района.
В отношении обеих мужчин составлены административные протоколы за незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания в количестве, превышающем пятьдесят граммов. До суда горожане помещены в ИВС.
Санкции ч.2 ст.17.6 КоАП предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий.-0-