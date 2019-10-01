В Жлобине мужчина угрожал ножом сотрудникам салона связи

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники охраны задержали мужчину, который угрожал ножом работникам салона сотовой связи в Жлобине, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении Департамента охраны.
Сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в салоне сотовой связи, расположенном в райцентре, поступил на пульт централизованного наблюдения Жлобинского отдела Департамента охраны 29 сентября. На месте происшествия сотрудники милиции задержали 41-летнего нетрезвого неработающего, ранее судимого жителя Жлобинского района. У него изъяты два перочинных ножа.
По предварительной информации, мужчина зашел в магазин, достал перочинный нож и стал угрожать продавцам. Одна из девушек-консультантов незаметно нажала тревожную кнопку. В зале посетителей не было.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Беларуси (особо злостное хулиганство). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде от трех до десяти лет лишения свободы.-0-