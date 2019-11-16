В Жлобинском районе юноша похитил из домашнего сейфа крупную сумму

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе 17-летний юноша похитил из домашнего сейфа крупную сумму денег, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

3 ноября в Жлобинский РОВД поступило заявление от двух жителей района, которые сообщили, что из домашнего сейфа пропала крупная сумма денег в национальной и иностранной валютах. Выяснилось, что кроме заявителей в частном доме проживает 17-летний сын одного из них. Оперативники изучили образ жизни парня за последние месяцы. Оказалось, что с сентября текущего года юноша активно покупал различные товары и дарил их своим знакомым. Например, девушкам - сотовые телефоны, парням - планшеты, велосипеды, скутеры. Был замечен молодой человек и на рынке, где тратил суммы, явно превышающие его карманные деньги.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска Жлобинского РОВД Александр Марсов, выяснилось, что парень подобрал ключ от домашнего сейфа и стал брать оттуда деньги.

По факту кражи Жлобинский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 УК. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Часть похищенного изъята. Мера пресечения не применялась.-0-