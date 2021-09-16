В Жлобинском районе мужчина подделал в удостоверении группу инвалидности

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе мужчина изменил в своем удостоверении группу инвалидности, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев.

Правоохранители выехали по вызову о семейном скандале. Для разбирательства в Жлобинский РОВД доставили 55-летнего жителя райцентра. "Мужчина, показывая удостоверение инвалида, требовал к себе деликатного обращения. Сотрудник милиции, ознакомившись с документом, обратил внимание на "грязь" в написании группы инвалидности", - рассказал официальный представитель.

Удостоверение направили на судебную техническую экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. По заключению судебного эксперта в удостоверение инвалида были внесены технические изменения. "Первоначально имевшаяся запись "Третья", расположенная в графе "Группа инвалидности", изменена на "Вторая" путем механической подчистки отдельных штрихов первоначальных букв с последующим выполнением записи поверх первоначальной", - уточнил Руслан Габрилев.

Жлобинским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по статье 186 УК Беларуси "Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества". Также на основании заключения судебного эксперта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 УК "Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков".-0-