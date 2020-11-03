В Жлобинском районе отец обвиняется в убийстве сына

3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства 33-летнего жителя агрогородка Красный Берег, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, 27 октября супружеская пара вместе с сыном распивала с утра алкоголь в своей квартире. После застолья родственники стали ссориться. Во время конфликта 60-летний глава семейства схватил кухонный нож и ударил сына в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По подозрению в преступлении были задержаны оба родителя, так как изначально они обвиняли в убийстве друг друга. С их участием провели в том числе очную ставку. В итоге супруг сознался во всем.

Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.-0-

Фото УСК по Гомельской области