В Жлобинском районе в куче мусора нашли обгоревшее тело мужчины

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Труп мужчины обнаружили спасатели в куче тлеющего мусора в Жлобинском районе. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сотрудникам МЧС 13 апреля в 11.02 поступило сообщение о возгорании травы в овраге возле Днепра в городском поселке Стрешин. Когда прибыли огнеборцы было обнаружено, что на склоне оврага на тлеющей куче мусора находится обгоревшее тело мужчины.

Фото Гомельского областного управления МЧС

В ходе разбирательства установлено, что 74-летний пенсионер вырубал ветки кустарника для хозяйственных нужд на склоне оврага, при спуске оступился, упал, потерял сознание и скатился в тлеющую кучу мусора.

Причины возгорания, а также смерти мужчины устанавливаются. Работниками Следственного комитета проводится разбирательство.-0-