В Гродненском районе при выжигании сухой травы погиб мужчина

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Ратичи Гродненского района при выжигании сухой травы погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Обгоревший труп был обнаружен 3 апреля в поле напротив дома, в котором жил мужчина. Его нашла соседка. "Предполагаемая причина пожара - выжигание сухой растительности", - отметили в МЧС.

В спасательном ведомстве напоминают, что палы травы не приносят никакой пользы. Выжигание лишь уничтожает растения. Это приводит к повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта, к обеднению растительности. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию. Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами следует сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев либо же забрасывать кромку пожара песком. Если ясно, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно нужно сообщить о случившемся по телефону 101 и постараться как можно быстрее покинуть место пожара.-0-