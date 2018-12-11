11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе водитель лесовоза пострадал от взрыва колеса. Мужчина получил тяжелые травмы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел 10 декабря. В Кобринский РОВД поступило сообщение из больницы о поступлении на лечение 45-летнего мужчины, получившего серьезные травмы. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель лесовоза одной из организаций района перед рейсом подкачивал колесо. Произошла его разгерметизация, а затем взрыв. Мужчина был травмирован стопорным и обжимным кольцами.

Кобринским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Изъята техническая документация, а также по охране труда.-0-