Вблизи белорусской границы найдено тело молодого сирийца

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело 20-летнего гражданина Сирии обнаружила польская полиция вблизи с границей Беларуси. Об этом сообщила в субботу полиция Подляского воеводства, сообщает ТАСС.

По информации правоохранительных органов, тело было найдено в лесной зоне. "Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти", - информировала полиция.-0-