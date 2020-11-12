Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Речицком районе

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб под колесами авто в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 11 ноября примерно в 17.50. 55-летний водитель ехал на Lada по автодороге Речица - Горваль - Василевичи в направлении деревни Заходы Речицкого района. "В момент встречного разъезда с трактором совершил наезд на 65-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении посередине полосы движения. Велосипедист был обозначен световозвращающим элементом", - рассказали в УГАИ.

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.-0-