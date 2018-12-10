Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Светлогорском районе

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе водитель на Audi сбил велосипедиста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 8 декабря. Примерно в 18.00 38-летний водитель на Audi на 53-м км автодороги Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины со стороны Мозыря сбил 51-летнего велосипедиста. Мужчина ехал в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги.

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

Как рассказали в УГАИ, на территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили телесные повреждения и 4 человека погибли.-0-