16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Поставском районе легковушка сбила велосипедиста, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 15 ноября. Водитель "Мазды" в деревне Камаи наехал на 33-летнего велосипедиста - тот не спешился при проезде перекрестка. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали.

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