Велосипедист погиб в ДТП с микроавтобусом в Рогачевском районе

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе в ДТП с микроавтобусом погиб 53-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла утром 1 июня на 7-м км дороги Завидовка - Журавичи - Красный Пахарь. 25-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter при объезде двух велосипедистов сбил одного из них. После столкновения микроавтобус выехал в кювет и опрокинулся. 53-летнего велосипедиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали, где он скончался.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля был в трезвом состоянии.-0-