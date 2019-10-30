Витебчанин перевел аферистке более Br41 тыс. за магические услуги

30 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 39-летний житель Витебска нашел в социальных сетях объявление об оказании магических услуг. Мужчина обратился за помощью по указанному телефону. Во время ее оказания с февраля по июнь 2017 года потерпевший переводил деньги за услуги. Всего мужчина отправил более Br41 тыс. В октябре текущего года витебчанин понял, что его обманули, обещанного эффекта не получил. Он обратился в правоохранительные органы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.209 УК. По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя жительница Гомеля.

Сотрудники СК считают, что пострадавших от действий женщины может быть больше. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от мошенницы, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-