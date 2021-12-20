Витебчанин украл у знакомого $11,7 тыс. и 800 евро, вырученных от продажи квартиры

20 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства хищения денег, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

По данным следствия, 17 декабря компания из четырех человек распивала спиртное в Витебске. Во время застолья 49-летний хозяин квартиры рассказал гостям, что продал свою вторую квартиру и показал им, где хранит деньги. Утром следующего дня денег уже не было и мужчина позвонил в правоохранительные органы.

"Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен 28-летний мужчина. Он сознался в хищении и рассказал, где их спрятал. В Сенненском районе обнаружены и изъяты закопанные $11,7 тыс.и 800 евро. Деньги возвращены потерпевшему", - рассказала Оксана Лазько.

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК. Он задержан.-0-