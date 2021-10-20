Витебчанина после звонка его сожительницы задержали за наркотики

20 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время семейного скандала с сожителем витебчанка сообщила в милицию, что у мужчины есть наркотики и его задержали, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Из-за пристрастия к наркотикам возникли серьезные проблемы с законом у 51-летнего жителя Витебска. Во время семейного скандала в милицию позвонила его возлюбленная. Женщина сообщила, что у сожителя имеются запрещенные вещества. На адрес выбыли сотрудники Октябрьского РОВД. Оперативники действительно нашли у мужчины 2 г марихуаны. После чего был проведен ряд оперативных мероприятий, в ходе которых на дачном участке витебчанина было обнаружено и изъято 6 кустов высушенной конопли", - рассказали в УВД.

Мужчина рассказал, что наркосодержащие растения он выращивал для собственного потребления. ️В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов)УК.-0-