Витебчанину вынесен приговор за насилие в отношении милиционера

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Витебска сегодня вынес приговор местному жителю по уголовному дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Витебска Кристина Матвеева.

Обвиняемый в сентябре принял участие в уличном шествии. На ул.Правды протестующий нанес не менее двух ударов правоохранителю, выбив из его рук резиновую дубинку. В этот момент милиционер задерживал участницу протестной акции. Мужчина признал вину частично.

Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Мужчина также возместил Br1,5 тыс. в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-