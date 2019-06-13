Витебчанка поцарапала гвоздем 11 машин соседей

13 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жительница Витебска из хулиганских побуждений поцарапала гвоздем и разрисовала маркером 11 машин в одном из дворов города, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Женщина сначала нарисовала маркером неприличные слова и рисунки на магазине, затем переключилась на автомобили. В итоге во дворе, где она проживает, витебчанка поцарапала гвоздем и разрисовала 11 автомобилей. Ущерб составил почти Br3,4 тыс. Объяснить мотивы своей выходки неработающая горожанка не смогла.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-