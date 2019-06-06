В Мозырском районе пьяный сельчанин изрубил топором машину

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе пьяный 43-летний сельчанин изрубил топором машину, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Инцидент произошел в деревне Слобода на молочно-товарной ферме КСУП "Слободское имени Ленина". Местный неработающий житель изрядно выпил и в какой-то момент топором стал наносить удары по автомобилю агронома. "По заверению свидетелей, явных причин для этого не было. С агрономом у мужчины конфликтов не случалось", - добавил Юрий Пилькевич.

Директор КСУП сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).-0-