Витебчанка вовлекла четырех подруг в занятия проституцией

24 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительница Витебска вовлекла в занятия проституцией четырех знакомых, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Заняться систематическим оказанием секс-услуг 19-летняя витебчанка предложила двум 20-летним и двум 18-летним подругам. Когда те согласились, она разместила соответствующую информацию на интернет-ресурсах для знакомств. Девушка переписывалась с мужчинами, желающими воспользоваться этими услугами, оговаривала время, место и стоимость. Иногда она даже предоставляла для занятия проституцией квартиру, в которой проживала со своим молодым человеком. Он о происходящем не знал. Помимо своего заработка, она получала и вознаграждение за помощь в поиске клиентов.

К злоумышленнице применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела Витебский городской отдел Следственного комитета завершил, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-