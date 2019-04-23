23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков в Беларусь, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД Витебска Сергей Альхименко.

В начале марта сотрудниками его отделения при содействии милиционеров патрульно-постовой службы по подозрению в хранении наркотиков был задержан 34-летний россиянин. При личном обыске у него нашли около 10 г опасного психотропного вещества "пара-метилэфедрон".

За незаконный оборот наркотиков в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ. При проведении дальнейшей разработки фигуранта дела правоохранители вышли на квартиру и гараж, которые он арендовал на территории Первомайского района Витебска. При обыске в общей сложности в них нашли 291,76 г марихуаны, 8,5 г метадона, 249 г гашиша, 43,3 г альфа-ПВП (a-PVP), 7,7 г кокаина, 28,8 г героина, 98,7 г мефедрона и 142,3 г амфетамина. Всего - более 870 г различных наркотических средств и психотропных веществ.

В настоящее время проходят дальнейшие мероприятия по установлению причастности мужчины к распространению наркотиков на территории областного центра.-0-