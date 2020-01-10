Витебские таможенники предотвратили оборот более 100 кг маковой соломки

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сотрудники Витебской таможни предотвратили вовлечение в незаконный оборот более 100 кг маковой соломки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Около месяца назад витебские таможенники выявили поставки 88 т пищевого мака с примесью соломки. Товар следовал двумя партиями через автомобильный пункт пропуска "Григоровщина" (22 т) и железнодорожным сообщением через пункт таможенного оформления "Полоцк" (66 т). Отправителем в обоих случаях выступала одна и та же латвийская фирма, а получателями являлись субъекты хозяйствования в Казахстане.

"Согласно заключению Управления государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области в результате просева в 88 т мака было выявлено содержание более 100 кг маковой соломки. На территории ЕАЭС существуют единые требования к качеству мака, не допускающие в нем содержания примесей", - подчеркнули в ведомстве.

Маковая соломка используется для изготовления раствора опия. Из 100 г такого сырья можно получить одну дозу наркотического средства.

Товар изъят. Витебская таможня по этим фактам возбудила уголовные дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 328-1 УК.-0-