Витебские таможенники за 5 лет изъяли более 1,6 т наркотиков и психотропов

2 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебские таможенники за последние пять лет изъяли из незаконного оборота более 1,6 т наркотических средств и психотропных веществ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебской таможне.

За последние пять лет сотрудники региональной таможни пресекли почти 200 попыток перемещения наркотиков и психотропов через таможенную границу Евразийского экономического союза. Из незаконного оборота были изъяты гашиш, маковая соломка, марихуана, кокаин, экстази и другие психотропы. По данным фактам возбуждено 10 уголовных дел. Только за последние восемь месяцев таможенники пресекли ввоз почти 1 т гашиша.

"Сегодня сотрудники Витебской таможни эффективно реализуют одну из важнейших функций таможенных органов - противодействие трансграничной преступности. Первый факт незаконного перемещения наркотических средств в регионе деятельности Витебской таможни был выявлен еще в 1994 году. В поезде, который следовал из Украины, в багаже одного из пассажиров обнаружили более 7 кг маковой соломы. Значимую роль в работе таможенников играет взаимодействие с правоохранительными органами", - рассказал заместитель начальника Витебской таможни Сергей Линкевич.

Он добавил, что подтверждением тому стала совместная работа Витебской таможни с сотрудниками Министерства внутренних дел в марте 2019 года, когда предотвратили попытку ввоза крупной партии наркотиков в пункте пропуска "Григоровщина". Во время таможенного контроля в грузовике Volvo был обнаружен тайник. В нем находилось более 111 кг гашиша, около 4 кг кокаина и около 10 кг особо опасного психотропного вещества MDMA. Благодаря слаженным действиям сотрудников Витебской таможни, управления Государственного комитета судебных экспертиз и управления Следственного комитета по Витебской области удалось доказать вину и привлечь к уголовной ответственности преступника, перевозившего опасный груз.

В октябре 2020 года была задержана самая крупная за последние 10 лет партия гашиша. В морском контейнере, который перемещался автомобильным транспортом через пункт пропуска "Урбаны", находилось 668 кг этого опасного вещества. Таможенники обнаружили наркотики с помощью системы управления рисками, возможностей инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) и кинологической службы.

В мае 2021 года в результате совместной операции с Комитетом госбезопасности Беларуси и Федеральной службой безопасности России была пресечена попытка ввезти на таможенную территорию ЕАЭС еще одну крупную партию гашиша. С применением ИДК в оборудованном в полуприцепе грузовика тайнике обнаружили 330 кг наркотика.-0-