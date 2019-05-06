Витебские таможенники задержали две крупные партии одежды и обуви

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники пресекли ввоз из Латвии около 2 тыс. единиц новой одежды и обуви под видом бывшей в употреблении, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

В течение двух дней витебские таможенники выявили два факта незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза крупных партий новой одежды и обуви. Два грузовых автомобиля, направляющихся в адрес белорусского субъекта хозяйствования, следовали из Латвии.

В автопоездах по документам перемещались бывшие в употреблении одежда и обувь. Вместе с тем среди одежды б/у были сокрыты от таможенного контроля новые товары с этикетками и ярлыками. Таким способом субъекты хозяйствования намеревались уклониться от уплаты таможенных платежей. В грузовом отсеке Volvo незаконно перемещалось около 900 единиц новой одежды и обуви стоимостью, по предварительной оценке, примерно Br22 тыс. В грузовом отсеке Iveko - более 1 тыс. новых товаров стоимостью в Br33 тыс.

Витебская таможня начала административные процессы в соответствии с ч.2. ст. 14.1 КоАП Беларуси.-0-

Фото Витебской таможни