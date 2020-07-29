Владельца плантации конопли задержали в Гомеле

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при поддержке ОМОНа был задержан наркодилер. Он выращивал и продавал марихуану, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"По информации оперативников, 50-летний неработающий гомельчанин промышлял незаконным оборотом наркотиков. Эти сведения подтвердились, когда мужчина продал покупателю сверток с марихуаной весом более 3 г. Предполагая, что в квартире хранится большое количество пагубного зелья, которое наркодилер может быстро уничтожить, было принято решение о внезапном задержании с помощью сотрудников Гомельского ОМОНа", - рассказали в милиции.

Задержали гомельчанина 28 июля. ОМОН попал в квартиру через балкон, наркодилера застали врасплох. При обыске оперативники обнаружили на балконе стеклянные банки с высушенной травой. Часть сушилась на кухонном столе. "Также были найдены спичечные коробки с остатками зелья. Общий вес изъятой травы составил почти 500 г. Экспертиза подтвердила, что это опасное наркотическое средство - марихуана", - проинформировали в УВД. Также правоохранители нашли приспособление для употребления наркотиков.

"В этот же день наркоконтроль установил место, где задержанный культивировал наркосодержащие растения. На дачном участке в Гомеле обнаружили порядка 240 кустов конопли. Она не самостоятельно появилась на приусадебном участке. В доме нашли лейку, семена, удобрения", - отметили в милиции.

Следователями дана правовая оценка действиям гомельчанина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков с целью сбыта. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотическими средствами.-0-