Владельцу таксы, которая укусила девочку в Ратомке, дали штраф в Br765

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района рассмотрел дело об административном правонарушении о нарушении содержания домашних животных, повлекшем причинение телесных повреждений ребенку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.
На основании ч.2 ст.15.47 КоАП владелец таксы подвергнут административному взысканию в виде штрафа в доход государства в размере 30 БВ на сумму Br765.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.
Случай, который рассматривался в суде, произошел днем 11 августа на территории парка спортивного отдыха "Кольт" в агрогородке Ратомка Минского района. Владелец собаки, нарушив правила содержания домашних животных, выгуливал ее в том месте, которое не было отведено для этого местным исполнительным органом. Такса укусила девочку в область лица, причинив вред ее здоровью.-0-