Вместо Br17 тыс. получил Br1,7 млн - в Гомеле расследуют дело о хищении денег у банка

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гомельской области расследует уголовное дело в отношении жителя Гомельской области, который обвиняется в хищении у банка Br1,7 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Гомельской области Александр Гриньков.

Установлено, что с 6 по 9 января этого года мужчина совершил 51 обменную операцию на электронной торговой площадке одного из банков, где был ошибочно выставлен курс обмена российского рубля в белорусский - Br3,43 за один российский рубль (вместо 100 российских рублей).

Техническую ошибку банка мужчина обнаружил еще 6 января, однако никому о ней не сообщил. Он понял: при конвертации российского рубля в белорусский будет получать в 100 раз больше, чем при обмене по действующему курсу.

Мужчина отправился в кассу банка, чтобы внести на свой счет электронной торговой площадки в российских рублях сумму, эквивалентную $200. Затем стал проводить операции по конвертации различных валют. "Получаемые белорусские рубли конвертировал в доллары США и евро, а за них приобретал по рыночному курсу российские рубли, которые конвертировал со 100-кратной выгодой в белорусские. В результате житель региона получил на свой счет более Br1,73 млн вместо Br17,34 тыс. Похищенные деньги мужчина частично перевел на счета других банков, а часть обналичил в банкоматах Гомеля", - уточнил заместитель начальника УСК.

Банк обнаружил ошибку и пропажу денег и обратился к мужчине. Фигурант вернул Br266 тыс., однако затем стал уклоняться от возмещения ущерба. Банк обратился в милицию.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. "Принимаются меры по возмещению ущерба. На деньги, находящиеся в банках, наложен арест", - добавил Александр Гриньков.

Заместитель начальника УСК отметил, что мужчина был единственным, кто использовал техническую ошибку банка. "Стоит напомнить, что за совершение активных действий и намеренное использование технической ошибки в корыстных целях, в результате которых удается завладеть имуществом юрлица на сумму свыше 10 базовых величин (1 БВ - Br29), предусмотрена уголовная ответственность", - заключил Александр Гриньков.-0-