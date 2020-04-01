Вместо возврата долга - убийство: в Гродно вынесли приговор по резонансному делу

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда рассмотрела уголовное дело по обвинению двух жителей области в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209, ч.4 ст.209 (мошенничество), ч.4 ст.16 (соучастие в преступлении), п.6, 8, 12 ч.2 ст.139 (убийство) УК.

Обвиняемые с сентября 2015 года по март 2016-го под предлогом помощи в продаже и покупке жилья жителю Лиды завладели его $17 тыс. Чтобы не возвращать деньги, разработали план убийства. Для этого мужчину привезли в Одессу якобы для того, чтобы отдохнуть и потом трудоустроиться.

В ночь на 27 июля 2016 года в сквере Одессы один из обвиняемых несколько раз ударил пострадавшего молотком по голове. Мужчина погиб. Убедившись, что потерпевший мертв, обвиняемый покинул место преступления и в тот же день по телефону сообщил подельнику о реализации плана.

Оказалось, что это не единственное преступление на счету обвиняемых. Они успели обмануть гражданина Украины: принадлежащее ему оборудование обвиняемые продали предприятию в Брестской области. Вырученные средства - $12 тыс. - владельцу не вернули.

Оба признаны виновными. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Второй приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-