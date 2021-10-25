Во время ликвидации пожара на льнозаводе в Лиозно умер замначальника областного управления МЧС

Фото Витебского областного УМЧС
25 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Скоропостижно скончался заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль, сообщили БЕЛТА в управлении.
Сегодня во время ликвидации пожара на льнозаводе в Лиозно спасатель почувствовал себя плохо. "Коллегами и прибывшими работниками скорой медицинской помощи оказывалась экстренная помощь. В 16.05 констатирована его смерть", - рассказали в областном управлении МЧС.
Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнования родным и близким, а также окажет им всю необходимую помощь.-0-
СК проводит проверку по факту смерти сотрудника МЧС на пожаре в Лиозно