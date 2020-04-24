Во время пожара в Гродненском районе погибли двое мужчин

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли на пожаре в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

Около половины седьмого вечера 23 апреля очевидец сообщил о пожаре в трехэтажном жилом доме в агрогородке Подлабенье. Подразделения МЧС незамедлительно отправились на место: из окон одной из квартир шел густой дым.

При разведке и ликвидации возгорания в коридоре на полу квартиры обнаружен погибший хозяин 1968 года рождения, а в жилой комнате - его знакомый 1967 года рождения. Из соседних квартир спасены три человека, в том числе девятилетняя девочка. Кроме того, по лестнице эвакуированы взрослый житель дома и годовалая девочка.

Огнем повреждено имущество в горевшей комнате, закопчены стены, потолок в квартире и лестничной клетке. Основная рассматриваемая версия причины возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении. Гродненский межрайонный отдел СК проводит проверку по данному факту.-0-