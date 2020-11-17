Вода в домах Новой Боровой появится в полном объеме после лабораторной проверки

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Минскводоканал" начало профилактические мероприятия в столичном микрорайоне Новая Боровая перед запуском восстановленной системы водоснабжения, сообщили БЕЛТА на предприятии.
"Восстановительные работы на сетях водоснабжения выполнены. В соответствии с регламентами "Минскводоканал" приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу", - отметили на предприятии.
В полном объеме водоснабжение будет восстановлено после получения положительных результатов лабораторной проверки качества воды.-0-