В минском микрорайоне Новая Боровая нет воды и отопления

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном районе Новая Боровая третьи сутки отсутствует вода, а сегодня отключили отопление. Это связано с аварией на котельной, информирует управляющая организация "А-100 Комфорт" в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"В связи с аварией на котельной в районе Новая Боровая временно будет отсутствовать отопление. Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок", - сказано в сообщении.

Жильцов также просят не сливать воду из системы отопления, чтобы не усугубить ситуацию. Слив воды может привести к полной остановке котельной. "Система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления", - пояснила управляющая организация.

Между тем работы по восстановлению водоснабжения продолжаются. Несмотря на заверения УП "Минскводоканал", в максимально сжатые сроки вернуть воду в дома местных жителей не получилось. Кстати, называть количество пострадавших из-за поломки домов на предприятии тоже не стали.

Как сообщалось ранее, УП "Минскводоканал" провел обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения.

Проводится мониторинг качества воды. Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды: цистерны стоят возле домов по ул.Авиационной, 13, и ул. А.Яковлева, 1.-0-

Вода в домах Новой Боровой появится в полном объеме после лабораторной проверки "Восстановительные работы на сетях водоснабжения выполнены. В соответствии с регламентами "Минскводоканал" приступил к профилактическим мероприятиям перед запуском системы водоснабжения Новой Боровой в работу", - отметили на предприятии.