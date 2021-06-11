Водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе - расследование завершено

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал 12-летний ребенок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

По данным следствия, 29 марта текущего года около 19.00 60-летний мужчина, управляя автобусом МАЗ, при повороте с ул.Индурское шоссе на ул.Кабяка в Гродно совершил наезд на 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенку причинены тяжкие телесные повреждения, он был госпитализирован с различными травмами головы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

При изучении личности обвиняемого установлено, что у мужчины более 40 лет водительского стажа и ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В ходе расследования уголовного дела очевидцем ДТП предоставлена запись с видеорегистратора, в ходе осмотра которой установлено, что ребенок начал движение по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Водитель автобуса вину признал полностью, а также принес свои извинения ребенку и его родителями. Следователем допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели, проведен следственный эксперимент, а также ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-