Водитель-бесправник на столичной АЗС забыл достать из бака заправочный пистолет

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одной из заправок Минска водитель-бесправник забыл достать из бака заправочный пистолет, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, вчера около 17.40 поступило сообщение о ДТП на заправке на ул.Орловской, 38. Сотрудники ГАИ установили, что водитель Opel, мужчина 1986 года рождения, забыл достать заправочный пистолет. Из-за этого произошел обрыв ТРК. Также стало известно, что мужчина никогда не имел права на управление транспортным средством. "Данное нарушение совершено им повторно в течение года", - подчеркнули в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством без прав предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.-0-