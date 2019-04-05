5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фура в ноябре 2018 года протаранила две легковушки на трассе М1, а они насмерть сбили пенсионерку. В смертельном ДТП обвиняется водитель большегруза, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обстоятельства смертельного ДТП установлены управлением СК по Минской области. Днем 3 ноября 2018 года 55-летний водитель за рулем груженного свеклой автопоезда Volvo ехал по трассе М1 в направлении Бреста. На подъезде к обозначенному аварийно-опасному участку вблизи деревни Колосово машина двигалась со скоростью не менее 50 км/ч. В этом месте трассы водитель столкнулся с двигавшимися попутно автомобилями Geely и Lanciaп, которые снизили скорость перед пешеходным переходом. От удара машины переместились на переход, где сбили женщину. В результате происшествия переходившая дорогу пенсионерка скончалась на месте, а пассажир Geely с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Водитель фуры обвиняется в смертельном ДТП в Столбцовском районе Мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Водителю Volvo предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения). "Проведены осмотры места происшествия, следственные эксперименты, допросы участников и свидетелей, изучены записи с видеорегистратора. Приобщены к материалам следствия заключения автотехнических, судебно-медицинских и иных экспертиз, выполненных управлением ГКСЭ по Минской области. Следователи пришли к выводу, что причиной аварии стала невнимательность водителя грузового автомобиля к дорожной обстановке и ее изменениям. Он мог видеть обозначенный дорожными знаками и разметкой нерегулируемый пешеходный переход и остановившиеся перед ним автомобили, однако не выбрал безопасную скорость", - рассказала Татьяна Белоног.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Во время расследования особое внимание уделялось выяснению условий, которые способствовали произошедшему. Интенсивность движения людей по этому пешеходному переходу довольно высокая, особенно весной и летом - рядом дачи. Управление СК по Минской области внесло представление в РУП "Минскавтодор-Центр". Предложено принять дополнительные меры к обеспечению безопасности дорожного движения: установить светофоры, использовать инженерные сооружения, которые оповещают водителей о пешеходах на "зебре".-0-