Водитель фуры с 3,8 промилле алкоголя в крови задержан под Барановичами

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Барановичей задержали водителя фуры с 3,8 промилле алкоголя в крови, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел вечером 29 мая. Около 23 часов в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступило сообщение, что по автодороге Р2 Столбцы-Ивацевичи-Кобрин странно движется грузовой автомобиль. По словам очевидца, большегруз марки "Исудзу" вилял из стороны в сторону, то резко тормозил, то ускорял движение. По сообщению незамедлительно был направлен ближайший экипаж ГАИ.

Фуру под управлением жителя Бреста 1972 года рождения инспекторы остановили на 67-м км трассы. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование: в выдыхаемом им воздухе содержалось 3,8 промилле алкоголя.

Как оказалось, мужчина работает водителем в одном из брестских транспортных предприятий и возвращался домой из города Глубокое Витебской области.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. Ему грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br25,5) и лишение водительских прав на три года.-0-