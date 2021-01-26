Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП в Ивановском районе

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе при лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
Сегодня около 7.00 на трассе М10 вблизи Иваново Audi столкнулась с МАЗом. По предварительной информации, 28-летняя водитель легковушки не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и врезалась в грузовик под управлением 56-летнего мужчины.
В результате аварии женщина и 26-летний пассажир иномарки погибли. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными снегопадами и снежными заносами Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными: выбирать безопасную скорость движения, использовать ближний свет фар, соблюдать безопасную дистанцию.-0-