Водитель легковушки и 13-летний пассажир погибли в лобовом столкновении под Могилевом

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки и 13-летний пассажир погибли в столкновении с микроавтобусом под Могилевом, ехавший за рулем буса мужчина и его пассажиры доставлены в больницу. Об этом своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА. В 17.23 в милицию поступило сообщение о ДТП под Могилевом. "Как рассказал начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский, водитель 1960 года рождения, управляя автомашиной "Фольксваген Поло", в районе деревни Сидоровичи при выполнении обгона совершил столкновение со встречным микроавтобусом "Мерседес Спринтер" с 10 пассажирами в салоне", - сообщила Ольга Чемоданова. После столкновения автомобили загорелись. Пожар ликвидирован прибывшими на место спасателями. В результате ДТП водитель "Фольксвагена" и его 13-летний пассажир погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и все его пассажиры доставлены в больницу для осмотра. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!