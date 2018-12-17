Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Лельчицком районе

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе столкнулись легковушка и грузовик, в ДТП погиб водитель "Ауди", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Авария со смертельным исходом произошла 14 декабря в 7.35 на автодороге Лельчицы-Горка. Водитель 1985 года рождения, находясь за рулем "Ауди", при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречку, где столкнулся с ЗИЛом.

От полученных в аварии травм водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.-0-