Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Лельчицком районе

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе столкнулись легковушка и грузовик, в ДТП погиб водитель "Ауди", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария со смертельным исходом произошла 14 декабря в 7.35 на автодороге Лельчицы-Горка. Водитель 1985 года рождения, находясь за рулем "Ауди", при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречку, где столкнулся с ЗИЛом.
От полученных в аварии травм водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.-0-
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