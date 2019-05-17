Водитель легковушки погиб в аварии под Клецком

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Клецком 45-летний водитель легковушки врезался в дерево и погиб, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 16 мая около 18.40 в д.Жиличи. "Житель Несвижского района на Citroen C5 ехал в направлении Клецка. На закруглении дороги он не справился с управлением авто. Легковушка съехала в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказал Сергей Чеботарев.

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Предположительно, он превысил скорость и находился в нетрезвом состоянии. Водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима (ст. 18.13 КоАП). По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что с 17 по 20 мая в Минской области проводится профилактическая акция "Скорость". Ее целью является активизация работы по укреплению дисциплины в части соблюдения водителями скоростных режимов.-0-